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Обновленная Lada Granta получит фары узбекского производства
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    Обновленная Lada Granta получит фары узбекского производства

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    Обновленная Lada Granta получит фары узбекского производства

    Москва, 15 мая. Фары для обновленной Lada Granta будут производиться в узбекском городе Наманган.

    Предприятие «УзЧасис» будет заниматься производством комплектующих для обновленной линейки отечественных автомобилей с июля. Как стало известно, новые фары для Lada Granta будут делать с использованием современных технологий.

    Как стало известно, у обновленной модели автомобиля изменятся решетка радиатора, крышки капота и багажника, а также бамперы. Кроме того специалисты установят в автомобиль систему, благодаря которой автовладелец сможет с помощью гаджета выполнять ряд функций со своей машиной.  

    Что касается технической стороны, то никаких изменений не произошло. На данный момент неизвестно, какая будет стоимость обновленного автомобиля Lada Granta.

    Автор: Дарья Смолина
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