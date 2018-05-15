Обновленная Lada Granta получит фары узбекского производства

Москва, 15 мая. Фары для обновленной Lada Granta будут производиться в узбекском городе Наманган.

Предприятие «УзЧасис» будет заниматься производством комплектующих для обновленной линейки отечественных автомобилей с июля. Как стало известно, новые фары для Lada Granta будут делать с использованием современных технологий.

Как стало известно, у обновленной модели автомобиля изменятся решетка радиатора, крышки капота и багажника, а также бамперы. Кроме того специалисты установят в автомобиль систему, благодаря которой автовладелец сможет с помощью гаджета выполнять ряд функций со своей машиной.

Что касается технической стороны, то никаких изменений не произошло. На данный момент неизвестно, какая будет стоимость обновленного автомобиля Lada Granta.