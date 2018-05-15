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МИД ФРГ подтвердил выдачу Зеппельту российской визы для работы на ЧМ-2018
Украина
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    МИД ФРГ подтвердил выдачу Зеппельту российской визы для работы на ЧМ-2018

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    МИД ФРГ подтвердил выдачу Зеппельту российской визы для работы на ЧМ-2018

    Берлин, 15 мая. МИД Германии во вторник подтвердил, что немецкому журналисту Хайо Зеппельту была выдана российская виза для работы на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

    Об этом на своей странице в Twitter написал глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас.

    «Российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ», — говорится в сообщении.

    Напомним, немецкий журналист Хайо Зеппельт известен своими нападками на российский спорт в связи с допинговым скандалом. Российские журналисты не считают Зеппельта своим коллегой. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, он является пропагандистом и выполнял политический заказ. Ранее российская сторона отказала Зеппельту в визе, однако за журналиста вступился парламент ФРГ.

    Автор: Василий Котов
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