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Оппозиция Сирии поднимала вопрос о конституционной комиссии в Астане
Украина
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    Оппозиция Сирии поднимала вопрос о конституционной комиссии в Астане

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    Оппозиция Сирии поднимала вопрос о конституционной комиссии в Астане

    Астана, 15 мая. Глава делегации сирийской оппозиции Ахмед Тома заявил, что вопрос о создании конституционной комиссии поднимался в ходе дискуссий  по Сирии с представителями других делегаций на переговорах в Астане.

    «Мы со всеми членами делегации заострили внимание на том, что конституционные реформы должны проводиться параллельно с другими процессами», — заявил Тома по итогам девятой встречи в Казахстане.

    Оппозиция Сирии обратилась к российской стороне с просьбой оказать содействие и привлечь Дамаск к созданию благоприятных условий формирования конституционной комиссии.

    Напомним, что в Астане 14-15 мая состоялся девятый раунд межсирийских переговоров, в которых также принимали участие страны-гаранты перемирия в САР. Ожидается, что будущая встреча в рамках «Астаны» пройдет не в Казахстане, а в Сочи. По словам представителя министерства внешней политики Казахстана, РФ, Турция и Иран продолжат консультации с дипломатом ООН Стаффаном де Мистурой по Сирии.

    Автор: Ирина Селезнева
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