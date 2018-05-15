Оппозиция Сирии поднимала вопрос о конституционной комиссии в Астане

Астана, 15 мая. Глава делегации сирийской оппозиции Ахмед Тома заявил, что вопрос о создании конституционной комиссии поднимался в ходе дискуссий по Сирии с представителями других делегаций на переговорах в Астане.

«Мы со всеми членами делегации заострили внимание на том, что конституционные реформы должны проводиться параллельно с другими процессами», — заявил Тома по итогам девятой встречи в Казахстане.

Оппозиция Сирии обратилась к российской стороне с просьбой оказать содействие и привлечь Дамаск к созданию благоприятных условий формирования конституционной комиссии.

Напомним, что в Астане 14-15 мая состоялся девятый раунд межсирийских переговоров, в которых также принимали участие страны-гаранты перемирия в САР. Ожидается, что будущая встреча в рамках «Астаны» пройдет не в Казахстане, а в Сочи. По словам представителя министерства внешней политики Казахстана, РФ, Турция и Иран продолжат консультации с дипломатом ООН Стаффаном де Мистурой по Сирии.