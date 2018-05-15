Меню
Украина
Пытается промыть мозги украинцам: в Раде потребовали уволить Вятровича
Украина
Он понадобится оккупантам: Порошенко отреагировал на новость об открытии Крымского моста
Следующая новость
Загрузка...

    Пытается промыть мозги украинцам: в Раде потребовали уволить Вятровича

    176

    Пытается промыть мозги украинцам: в Раде потребовали уволить Вятровича

    Киев, 15 мая. Депутат Рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул потребовал уволить главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича за раскол общества и фальсификацию истории.

    «Люди требуют, чтобы Вятрович был немедленно отстранен от формирования политики национальной памяти, которую он превратил в сплошной скандал», — заявил украинский парламентарий. 

    Вилкул добавил, что Вятрович «пытается промыть мозги украинцам» и фальсифицирует историю. Депутат Рады отметил, что против пропаганды главы института нацпамяти выступили даже в Соединенных Штатах. 

    Вилкул призвал парламентариев дать оценку работе Вятровича и отправить его в отставку. Оппозиционер сказал, что празднования Дня Победы на Украине показало, как миллионы украинцев не поддерживают политику национализма и выступают против разрушения советской истории.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.