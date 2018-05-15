Пытается промыть мозги украинцам: в Раде потребовали уволить Вятровича

Киев, 15 мая. Депутат Рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул потребовал уволить главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича за раскол общества и фальсификацию истории.

«Люди требуют, чтобы Вятрович был немедленно отстранен от формирования политики национальной памяти, которую он превратил в сплошной скандал», — заявил украинский парламентарий.

Вилкул добавил, что Вятрович «пытается промыть мозги украинцам» и фальсифицирует историю. Депутат Рады отметил, что против пропаганды главы института нацпамяти выступили даже в Соединенных Штатах.

Вилкул призвал парламентариев дать оценку работе Вятровича и отправить его в отставку. Оппозиционер сказал, что празднования Дня Победы на Украине показало, как миллионы украинцев не поддерживают политику национализма и выступают против разрушения советской истории.