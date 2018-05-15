Полный беспредел: Сергей Миронов о задержании российского журналиста в Киеве

Москва, 15 мая. Глава парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что ответ России на задержание в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского должен быть «жестким и адекватным».

«Оценка этого только одна — резко отрицательная, — заявил Сергей Миронов в ответ на вопрос журналиста Федерального агентства новостей об инциденте. — Это полный беспредел, потеря минимального инстинкта самосохранения! Каждая новость из Киева заставляет просто руками развести и спросить: вы что там, с ума посходили?»

По мнению главы парламентской фракции, сегодняшнее задержание российского журналиста на Украине — это нарушение всех возможных международных норм. Россия должна на это адекватно реагировать, ответ должен быть, как и в случае с высылкой наших дипломатов, «зеркальным, адекватным и жестким», считает Миронов.

Парламентарий также вспомнил высказывание главного редактора телеканала RT относительно давления на российские СМИ на Украине.

«Сегодня Маргарита Симоньян сказала, что это была месть Киева за Крымский мост. Можно было бы посмеяться по этому поводу, но, к сожалению, исходя из логики и поведения киевских властей, это было бы неудивительно», — резюмировал Миронов.

Утром 15 мая в центре украинской столицы был задержан корреспондент РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Об этом сообщили его коллеги. Информацию также подтвердили в СБУ.