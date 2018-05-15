А халатик все же странный: соцсети высмеяли Собчак за фото на коне

Москва, 15 мая. Телеведущая Ксения Собчак получила нелестные комментарии за снимок, на котором она в цветастом платье сидит на карусели, верхом на коне.

Собчак пыталась своим фото сравнить предстоящую российскую премьеру в Каннах с каруселью.

«Главное в жизни — найти своих и успокоиться!!! Завтра начинается настоящая карусель в Каннах!», — написала Собчак на своей странице в Instagram.

Предполагается, что экс-кандидат в президенты РФ намекала на премьеру своего фильма «Дело Собчак», премьера которого пройдет в одном из павильонов фестиваля.

Комментаторы не обратили столько внимания на посыл, сколько на наряд Собчак. Подписчики вспомнили злое сравнение Ксении с лучшим другом кавалеристов, пишут «URA.RU».

«Ксюша счастлива! Молодец! А халатик все же странный», — пишет baronovanatalya, «Лошадь на лошади», — отметил abbas.baizakov.

Однако не все выразились негативно. «Молодец!!! Ты супер, так держать!!!»,- прокомментировала ncherkas190.

Напомним, с 8 по 19 мая в Каннах проходит один из самых авторитетных кинофестивалей, в рамках которого Россия представит несколько картин. Кинолента Кирилла Серебренникова «Лето» уже возглавила рейтинг кинокритиков.