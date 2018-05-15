А халатик все же странный: соцсети высмеяли Собчак за фото на коне
Москва, 15 мая. Телеведущая Ксения Собчак получила нелестные комментарии за снимок, на котором она в цветастом платье сидит на карусели, верхом на коне.
Собчак пыталась своим фото сравнить предстоящую российскую премьеру в Каннах с каруселью.
«Главное в жизни — найти своих и успокоиться!!! Завтра начинается настоящая карусель в Каннах!», — написала Собчак на своей странице в Instagram.
Предполагается, что экс-кандидат в президенты РФ намекала на премьеру своего фильма «Дело Собчак», премьера которого пройдет в одном из павильонов фестиваля.
Комментаторы не обратили столько внимания на посыл, сколько на наряд Собчак. Подписчики вспомнили злое сравнение Ксении с лучшим другом кавалеристов, пишут «URA.RU».
«Ксюша счастлива! Молодец! А халатик все же странный», — пишет baronovanatalya, «Лошадь на лошади», — отметил abbas.baizakov.
Однако не все выразились негативно. «Молодец!!! Ты супер, так держать!!!»,- прокомментировала ncherkas190.
Напомним, с 8 по 19 мая в Каннах проходит один из самых авторитетных кинофестивалей, в рамках которого Россия представит несколько картин. Кинолента Кирилла Серебренникова «Лето» уже возглавила рейтинг кинокритиков.