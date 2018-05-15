Лаврентьев надеется на помощь Турции при урегулировании ситуации в сирийском Идлибе

Астана, 15 мая. Россия надеется на помощь Турции при урегулировании ситуации в сирийском Идлибе, заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Лаврентьев отметил, что в Идлибе необходимо предотвратить новые атаки со стороны боевиков и оппозиции на позиции правительственных войск.

«Что касается первой зоны деэскалации в отношении Идлиба, мы очень надеемся на содействие наших турецких коллег, которые взяли на себя обязательства обеспечить стабильность и спокойствие в этом районе», — заметил представитель России.

Он выразил надежду, что после разворачивания в регионе турецких наблюдательных постов ситуация стабилизируется.