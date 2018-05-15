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Новости Сирии
Лаврентьев надеется на помощь Турции при урегулировании ситуации в сирийском Идлибе
Украина
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    Лаврентьев надеется на помощь Турции при урегулировании ситуации в сирийском Идлибе

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    Лаврентьев надеется на помощь Турции при урегулировании ситуации в сирийском Идлибе

    Астана, 15 мая. Россия надеется на помощь Турции при урегулировании ситуации в сирийском Идлибе, заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

    Лаврентьев отметил, что в Идлибе необходимо предотвратить новые атаки со стороны боевиков и оппозиции на позиции правительственных войск.

    «Что касается первой зоны деэскалации в отношении Идлиба, мы очень надеемся на содействие наших турецких коллег, которые взяли на себя обязательства обеспечить стабильность и спокойствие в этом районе», — заметил представитель России.

    Он выразил надежду, что после разворачивания в регионе турецких наблюдательных постов ситуация стабилизируется.

    «(Надеемся, это поможет) не допустить каких-либо агрессивных и провокационных действий в отношении правительства», — констатировал Лаврентьев.

    Лаврентьев надеется на помощь Турции при урегулировании ситуации в сирийском Идлибе

    Автор: Катерина Тимошенская
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