«АвтоВАЗ» назвал цены на новые седаны Lada Vesta Cross
Москва, 15 мая. Представители отечественного автомобильного концерна «АвтоВАЗ» обнародовали цены на новый седан Lada Vesta Cross. Стоимость новинки стартует от 763 тысяч рублей.
По информации представителей компании, седан будет презентован в комплектации Luxe с двумя пакетами опций — Multimedia и Prestige. Продажи автомобиля начнутся грядущим летом.
Отмечается, что главными особенностями конструкции Vesta Cross являются защитный пластиковый обвес кузова и уникальные настройки шасси для более высокой проходимости, пишет Infox.ru.
Также транспортное средство оснащено 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил, который работает в паре с МКПП. Такая машина обойдется в 763 900 рублей.
Lada Vesta Cross с 1,8-литровым двигателем производительностью 122 лошадиные силы и МКПП обойдется в 788 900 рублей. Цена отечественного автомобиля с таким же объемом двигателя, но с автоматической коробкой передач стартует от 813 900 рублей.