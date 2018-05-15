Известный американский гитарист Гленн Бранка скончался на 70-м году жизни

Вашингтон, 15 мая. Известный американский композитор и гитарист Гленн Бранка скончался в возрасте 69 лет в США. Об этом сообщила его супруга Регина Бер на странице в социальной сети Facebook.

Гленн Бранка скончался во сне прошлой ночью. Музыкант боролся с онкологическим заболеванием. По словам жены, у него был рак горла.

«Он прожил очень насыщенную жизнь и не жалел. Спасибо всем фанатам и всем музыкантам, чья поддержка сделала это возможным», — написала супруга Бранка.

Блер также сообщила, что официальной поминальной службы не будет, это было желанием Бранка.

Гленн прославился своими экспериментами в жанре шумового гитарного минимализма. Он также сотрудничал с известными группами альтернативного рока, например, Sonic Youth, Helmet и Swans.