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Известный американский гитарист Гленн Бранка скончался на 70-м году жизни
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    Известный американский гитарист Гленн Бранка скончался на 70-м году жизни

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    Известный американский гитарист Гленн Бранка скончался на 70-м году жизни

    Вашингтон, 15 мая. Известный американский композитор и гитарист Гленн Бранка скончался в возрасте 69 лет в США. Об этом сообщила его супруга Регина Бер на странице в социальной сети Facebook.

    Гленн Бранка скончался во сне прошлой ночью. Музыкант боролся с онкологическим заболеванием. По словам жены, у него был рак горла.  

    «Он прожил очень насыщенную жизнь и не жалел. Спасибо всем фанатам и всем музыкантам, чья поддержка сделала это возможным», — написала супруга Бранка.

    Блер также сообщила, что официальной поминальной службы не будет, это было желанием Бранка.

    Гленн прославился своими экспериментами в жанре шумового гитарного минимализма. Он также сотрудничал с известными группами альтернативного рока, например, Sonic Youth, Helmet и Swans.

    Автор: Дарья Смолина
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