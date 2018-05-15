«Качественно и в срок»: Путин оценил результаты строительства Крымского моста

Керчь, 15 мая. Глава государства Владимир Путин выразил уверенность в том, что движение по Крымскому мосту для грузовиков будет открыто осенью, а для поездов — в 2019 году. Такое мнение он высказал на открытии масштабного инженерного сооружения, связывающего полуостров с материковой частью России.

Владимир Путин побеседовал с рабочими, которые принимают участие в строительстве Крымского моста. Российский лидер торжественно ввел в эксплуатацию первую часть транспортного перехода через Керченский пролив.

«Поздравляю вас. Это первый участок, первая линейка, но, наверное, самая важная. Не сомневаюсь, что у вас получится к осени запустить грузовую часть и закончить через год железнодорожную часть», — сказал он.

Путин подчеркнул, что автомобильная часть Крымского моста построена «качественно и в срок, даже на полгода раньше срока». Президент лично проехался за рулем большегруза, открывая движение по со словами «Поехали!»