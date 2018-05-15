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Нож в спину вставляют: в Киеве потребовали наказать французского мэра из-за высказываний о Крыме
Украина
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    Нож в спину вставляют: в Киеве потребовали наказать французского мэра из-за высказываний о Крыме

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    Нож в спину вставляют: в Киеве потребовали наказать французского мэра из-за высказываний о Крыме

    Киев, 15 мая. Украинские власти не должны оставлять без внимания очередной визит в Крым делегации из Европейского союза (ЕС). Киеву надо объявить членов делегации персонами нон грата, а также добиваться реакции европейской дипломатии. Об этом заявил политический аналитик Тарас Чорновил.

    По его словам, Киев обязан реагировать. Во-первых, заявил он, необходимо уведомить градоначальника города Мариньяна Эрика Ле Диссэ и МИД Франции, что человек, «нелегально посетивший Крым, является персоной нон грата на Украине».

    «На Западе уже поняли, что Украина их защищает, а их представители нам нож в спину вставляют. Хотя бы официальное осуждение сделайте, не просто какую-то грусть и печаль», — считает Чорновил.

    Накануне мэр французского Мариньяна заявил, что события, происходящие в Крыму, подаются во французское прессе в плохом свете. Эрик Ле Диссэ назвал информацию французских СМИ «обидной и неправильной».

    Напомним, делегация Франции прибыла на российский полуостров с трехдневным визитом. Во время визита французских чиновников состоялось подписание договора о побратимстве между российским городом Евпатория и французским Мариньяном.

    Крым стал частью России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, по итогам которого более 97% крымчан и свыше 96% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

    Автор: Дана Балан
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