Нож в спину вставляют: в Киеве потребовали наказать французского мэра из-за высказываний о Крыме

Киев, 15 мая. Украинские власти не должны оставлять без внимания очередной визит в Крым делегации из Европейского союза (ЕС). Киеву надо объявить членов делегации персонами нон грата, а также добиваться реакции европейской дипломатии. Об этом заявил политический аналитик Тарас Чорновил.

По его словам, Киев обязан реагировать. Во-первых, заявил он, необходимо уведомить градоначальника города Мариньяна Эрика Ле Диссэ и МИД Франции, что человек, «нелегально посетивший Крым, является персоной нон грата на Украине».

«На Западе уже поняли, что Украина их защищает, а их представители нам нож в спину вставляют. Хотя бы официальное осуждение сделайте, не просто какую-то грусть и печаль», — считает Чорновил.

Накануне мэр французского Мариньяна заявил, что события, происходящие в Крыму, подаются во французское прессе в плохом свете. Эрик Ле Диссэ назвал информацию французских СМИ «обидной и неправильной».

Напомним, делегация Франции прибыла на российский полуостров с трехдневным визитом. Во время визита французских чиновников состоялось подписание договора о побратимстве между российским городом Евпатория и французским Мариньяном.

Крым стал частью России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, по итогам которого более 97% крымчан и свыше 96% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.