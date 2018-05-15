Задержанных в Киеве сотрудников РИА Новости Украина подозревают в госизмене

Киев, 15 мая. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сотрудники агентства РИА Новости Украина подозреваются в государственной измене.

По его словам, украинские следователи имеют доказательства «выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структуры» в этой дезинформационной войне.

«Действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК — государственная измена», — написал глава ГПУ на своей странице в Facebook.

Ранее действия киевских властей прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав их неприемлемыми. Немедленного освобождения журналистов потребовали и в Госдуме РФ.