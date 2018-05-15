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Угонщики иномарки открыли стрельбу при задержании в Воронеже
Украина
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    Угонщики иномарки открыли стрельбу при задержании в Воронеже

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    Угонщики иномарки открыли стрельбу при задержании в Воронеже

    Воронеж, 15 мая. Подозреваемые в угоне иномарки открыли стрельбу по правоохранительным органам в Воронеже при задержании, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Воронежской области Елена Мануковская.

    Правоохранители заметили автомобиль Infiniti с разбитым стеклом задней двери, внутри которого находились два человека в масках. Иномарка не остановилась по требованию полиции.

    «Человек в маске произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону полицейских, — рассказала о задержании Мануковская. — Полицейские применили табельное оружие, один из злоумышленников ранен».

    Угонщики иномарки открыли стрельбу при задержании в Воронеже

    Как стало известно, автомобиль, скорее всего, был угнан. На данный момент устанавливается его владелец.

    Автор: Катерина Тимошенская
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