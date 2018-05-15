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Телеканал Fox прекратит выпуск сериала «Секретные материалы»
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    Телеканал Fox прекратит выпуск сериала «Секретные материалы»

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    Телеканал Fox прекратит выпуск сериала «Секретные материалы»

    Нью-Йорк, 15 мая. Руководство телеканала Fox не собирается продлевать фантастический сериал «Секретные материалы» на 12 сезон.

    Телеканал опубликовал свои планы на 2018–2019 год, популярный сериал не был включен в расписание.

    По словам управляющего и председателя Fox Television Гэри Ньюмана, планов начинать съемки 12 сезона нет, сообщает Entertainment Weekly.

    Сериал был возрожден в 2016 году, тогда зрители увидели десятый сезон. Рейтинги были настолько высокими, что Fox решили выпустить еще один сезон. На этот раз подобного интереса к шоу уже не было, поэтому сериал решили закрыть.

    Американский канал Fox также прекратит производство сериалов «Бруклин 9–9», «Последний человек на Земле» и «Мик», вероятно, причина закрытия связана с низкими рейтингами проектов.

    Автор: Екатерина Кухарева
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