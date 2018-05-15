Телеканал Fox прекратит выпуск сериала «Секретные материалы»

Нью-Йорк, 15 мая. Руководство телеканала Fox не собирается продлевать фантастический сериал «Секретные материалы» на 12 сезон.

Телеканал опубликовал свои планы на 2018–2019 год, популярный сериал не был включен в расписание.

По словам управляющего и председателя Fox Television Гэри Ньюмана, планов начинать съемки 12 сезона нет, сообщает Entertainment Weekly.

Сериал был возрожден в 2016 году, тогда зрители увидели десятый сезон. Рейтинги были настолько высокими, что Fox решили выпустить еще один сезон. На этот раз подобного интереса к шоу уже не было, поэтому сериал решили закрыть.

Американский канал Fox также прекратит производство сериалов «Бруклин 9–9», «Последний человек на Земле» и «Мик», вероятно, причина закрытия связана с низкими рейтингами проектов.