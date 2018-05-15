Искандеры» идеально вписались бы: в России ответили экс-офицеру ЦРУ, испугавшемуся «нападения» на НАТО

Москва, 15 мая. Бывший офицер ЦРУ Майкл Дж Сулик уверен, что одной из главных стратегических целей России является дискредитация ценностей и ослабление структур Запада, а также компрометация НАТО. В интервью изданию Polityka он заявил, что следующая «российская диверсия» якобы должна произойти на Балканах.

При этом Сулик боится, что Россия будет делать ставку на «военные средства скрытого характера», пишет «ИноТВ». Экс-разведчик ожидает, что РФ развяжет информационную войну на Балканах якобы с целью повлиять на грядущие выборы в Боснии и Черногории.

Россияне отреагировали на слова Сулика, отметив, что России не с кем воевать на Балканах.

«Да с кем воевать-то! Что, у кого-то есть защита от Сармата? Сарматы прилетели- и ага!!!» — комментирует статью один из читателей.

«Как можно дискредитировать то, что само отлично справляется с собственной дискредитацией?! Они сами отлично со всем справляются, но мыслят о новой заварушке и собираются, как всегда, спихнуть ее на Россию», — считает другой пользователь.

Также россияне отметили, что Запад готов обвинять Россию во вмешательстве в случае любого проявления стремления общества к справедливости.

«Да они уже любое проявление стремления к справедливости среди их общества готовы назвать влиянием России… Ну если они Россию ассоциируют со справедливостью — не будем им мешать…» — пишет пользователь.

«Искандеры» там идеально вписались бы! Калининград накрывает север Европы, а эти накроют весь юг!» — шутит другой юзер.

Граждане РФ напомнили Западу, что у него больше шансов развалиться изнутри, чем от влияния России.

«Если вы, раздавая печеньки, прохлопали, как Крым ушел, сделав выбор, к родным берегам, то точно не вам прогнозировать и анализировать следующие шаги России и В.В. Путина. Кстати, пока вы ждете нападения извне, у вас все больше шанс развалиться самим», — отмечают комментаторы.