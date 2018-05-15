Меню
Политика
«Очень эффективно»: премьер Армении рассказал о встрече с Путиным
Украина
Он понадобится оккупантам: Порошенко отреагировал на новость об открытии Крымского моста
Следующая новость
Загрузка...

    «Очень эффективно»: премьер Армении рассказал о встрече с Путиным

    102

    «Очень эффективно»: премьер Армении рассказал о встрече с Путиным

    Ереван, 15 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

    Пашинян отметил, что обсудил с российским лидером широкий круг вопросов, подчеркнув, что обсуждения были очень эффективными.

    «Во время встречи с президентом России был обсужден самый широкий круг вопросов. Обсуждения были очень эффективными», — сказал армянский премьер.

    При этом саммит ЕАЭС Пашинян назвал «интересным форматом».

    Напомним, саммит Евразийского экономического совета прошел в Сочи накануне. Армению на нем вместо главы государства представлял премьер-министр страны Никол Пашинян. Открывая первое в 2018 году заседание Высшего евразийского экономического совета, Путин приветствовал Пашиняна и поздравил его с избранием.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.