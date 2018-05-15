«Очень эффективно»: премьер Армении рассказал о встрече с Путиным

Ереван, 15 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

Пашинян отметил, что обсудил с российским лидером широкий круг вопросов, подчеркнув, что обсуждения были очень эффективными.

«Во время встречи с президентом России был обсужден самый широкий круг вопросов. Обсуждения были очень эффективными», — сказал армянский премьер.

При этом саммит ЕАЭС Пашинян назвал «интересным форматом».

Напомним, саммит Евразийского экономического совета прошел в Сочи накануне. Армению на нем вместо главы государства представлял премьер-министр страны Никол Пашинян. Открывая первое в 2018 году заседание Высшего евразийского экономического совета, Путин приветствовал Пашиняна и поздравил его с избранием.