Бойня в секторе Газа: кто виновен в гибели 59 палестинцев

Число погибших палестинцев в ходе вчерашних столкновений на границе Израиля и сектора Газа, по последним данным, увеличилось до 59 человек. Количество пострадавших идет на тысячи. На ком лежит ответственность за случившееся — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Примечание: некоторые из представленных в статье фото- и видеоматериалов не предназначены для лиц младше 18 лет и людей с неустойчивой психикой.

"He's my son, why did you leave me my son".

I have no words to add. I'm truly sorry Gaza#GazaMassacre pic.twitter.com/aoTc9yG0Ir — ???? ??????? (@HadiNasrallah) May 14, 2018

Напомним, вчера утром в Вифлееме, Наблузе, Хевроне и некоторых других городах прошли демонстрации против переноса посольства США в Иерусалим, которые впоследствии переросли в марш протеста. Количество участников, по разным оценкам, доходило до 35 тысяч человек. Протестующие продвигались к границе, когда израильские военные применили против них боевые патроны и гранаты со слезоточивым газом.

Кроме 59 погибших по вине военнослужащих Израиля палестинцев, сообщается о 2700 пострадавших. 1359 из них получили ранения именно от огнестрельного оружия. Среди погибших, по информации, опубликованной блогером под ником Partisangirl, есть восьмимесячная девочка по имени Лейла Анвар аль-Гандур, которая задохнулась от слезоточивого газа.

This eight-month old baby Leila died of tear gas inhalation yesterday, which was used by Israeli forces. I’m speechless. #GazaMassacre #Gaza pic.twitter.com/GgG34dYoKN — Nadeem Ahmed (@Muqadaam) May 15, 2018

Одновременно с неоправданно жесткой попыткой израильских военных подавить марш протеста палестинцев, в Иерусалиме проходило торжественное открытие посольства США. В мероприятии участвовала дочь Дональда Трампа — Иванка, а также ее муж, советник президента, Джаред Кушнер.

В тот же день постоянный наблюдатель Государства Палестины в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур выступил с требованием созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с гибелью десятков палестинцев. Мансур назвал происходящее военным преступлением, подчеркнув, что ответственные за насилие должны понести наказание в рамках механизмов международного права.

Правительство Сирии возложило ответственность за «кровопролитие в секторе Газа» на «администрацию США, ее союзников и пособников», заявив, что Израиль «учинил расправу над жителями Газы благодаря неограниченной американской поддержке»:

«Реализация незаконного с точки зрения международного права решения США перенести свое посольство в Иерусалим поощрило Израиль к новым преступным действиями против палестинского народа».

The barbaric massacre of unarmed Palestinians by State of Israel, protesting against shift of US Embassy to Jerusalem, is strongly condemned.



The criminal silence & inaction of UN member states & Security Council makes them an accessory to this heinous “holocaust”#GazaMassacre pic.twitter.com/en7d490hbq — Usman Dar (@UdarOfficial) May 15, 2018

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров также прокомментировал вчера открытие американского посольства в Иерусалиме:

«Мы публично неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению... Мы убеждены, что нельзя подобным образом в одностороннем порядке ревизовать те договорённости, которые были закреплены в решениях международного сообщества».

Сергей Лавров также заявил, что Россия готова предложить услуги по организации переговоров между Палестиной и Израилем:

«Россия не раз предлагала свою территорию для того, чтобы такой прямой диалог помочь запустить. Наше предложение остается в силе».

Не остался в стороне и президент Турции Реджеп Эрдоган, назвавший действия Израиля геноцидом против палестинцев в секторе Газа

«Я осуждаю этот геноцид <...> Израиль является террористическим государством. Мы также осуждаем тех, кто остался безмолвным в этой ситуации».

Характерно, что Соединенные Штаты, в свою очередь, заблокировали проект заявления Совета безопасности ООН, осуждающий убийства палестинцев и призывающий к проведению независимого расследования. Тем самым Штаты вновь защитили Израиль от общественного осуждения и порицания.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал вчерашние события очень серьезной атакой на мирных жителей, которая должна быть поставлена на рассмотрение Организации Объединенных Наций и осуждена мировым сообществом:

«У данного инцидента есть, по меньшей мере, две виновных стороны. Это не только Израиль, но и Соединенные Штаты. Человеческие жертвы не только на совести израильской военщины, но и на совести президента США Дональда Трампа вместе с его окружением. Они решили пойти на данный неправомерный, противоречащий резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций шаг и перенести американское посольство в Иерусалим. Это существенным образом дестабилизировало ситуацию на Ближнем Востоке и, вкупе с действиями США в отношении Сирии и Ирана, может привести в новому «пожару» в регионе, началу серьезных боевых действий и множеству человеческих жертв».

Исходя из этого, эксперт считает, что решение президента США Дональда Трампа есть ни что иное как политическая провокация, которая:

«Очевидно, что ситуация, в которой с стороны мирных демонстрантов счет идет на десятки убитых и тысячи пострадавших, а с другой стороны, то есть со стороны израильских военных, жертв нет, говорит даже не о неоправданном применении силы, а о чем-то более серьезном. Это вопиющее нарушение международного права. Удивительно, что все правозащитные организации, которые так громко кричат, например, о том, что демонстранта в России без применения физической силы задержали на два часа, тут неожиданно умолкли и не высказывают свое осуждение, не требуют немедленного разбирательства о гибели 59 человек, включая детей».

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на реакцию Федерики Могерини и еще ряда европейских политиков и государств, позиция Евросоюза также неоправданно спокойна в этой ситуации: