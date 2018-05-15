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Басурин назвал бравадой заявление Киева о «контрударе» ВСУ в Донбассе
Украина
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    Басурин назвал бравадой заявление Киева о «контрударе» ВСУ в Донбассе

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    Басурин назвал бравадой заявление Киева о «контрударе» ВСУ в Донбассе

    Донецк, 15 мая. В командовании ДНР считают бравадой заявление представителя президента Украины в Раде Ирины Луценко о планируемом украинскими силовиками «контрударе» в Донбассе.

    Украинский депутат Ирина Луценко заявила, что «для согласования контрудара счет уже идет не на дни и часы, а на считанные минуты». Замкомандующего Донецкой республики Эдуард Басурин отметил, что контрнаступление происходит тогда, когда противник наступает.

    «Насколько мне известно, мы никуда не наступаем, поэтому это или бравада, и оговорка», — сказал он журналистам.

    Напомним, что президент Украины Петр Порошенко сменил формат операции в Донбассе. В ДНР и ЛНР считают, что за этим последуют активные действия ВСУ, а это приведет к новому витку напряженности.

    Автор: Ирина Селезнева
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