Басурин назвал бравадой заявление Киева о «контрударе» ВСУ в Донбассе

Донецк, 15 мая. В командовании ДНР считают бравадой заявление представителя президента Украины в Раде Ирины Луценко о планируемом украинскими силовиками «контрударе» в Донбассе.

Украинский депутат Ирина Луценко заявила, что «для согласования контрудара счет уже идет не на дни и часы, а на считанные минуты». Замкомандующего Донецкой республики Эдуард Басурин отметил, что контрнаступление происходит тогда, когда противник наступает.

«Насколько мне известно, мы никуда не наступаем, поэтому это или бравада, и оговорка», — сказал он журналистам.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко сменил формат операции в Донбассе. В ДНР и ЛНР считают, что за этим последуют активные действия ВСУ, а это приведет к новому витку напряженности.