Лаврентьев рассказал, как наблюдательные посты в Идлибе остановят агрессию боевиков

Астана, 15 мая. Развертывание наблюдательных постов в Идлибе остановит агрессию боевиков в адрес правительства Сирии, считает спецпредставитель президента РФ по урегулированию в САР, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Астане, Александр Лаврентьев.

«Надеемся, что развертывание наблюдательных постов поможет стабилизировать ситуацию и не допустить агрессии против правительства Сирии», — заявил Лаврентьев.

Накануне террористы атаковали правительственные силы в районе городов Кефрая и Эль-Фуа в провинции Идлиб, пытаясь прорвать линию обороны в районе фермы Брума. Атака была отбита, террористы понесли значительные потери.