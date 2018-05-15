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Новости Сирии
Лаврентьев рассказал, как наблюдательные посты в Идлибе остановят агрессию боевиков
Украина
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    Лаврентьев рассказал, как наблюдательные посты в Идлибе остановят агрессию боевиков

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    Лаврентьев рассказал, как наблюдательные посты в Идлибе остановят агрессию боевиков

    Астана, 15 мая. Развертывание наблюдательных постов в Идлибе остановит агрессию боевиков в адрес правительства Сирии, считает спецпредставитель президента РФ по урегулированию в САР, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Астане, Александр Лаврентьев.

    «Надеемся, что развертывание наблюдательных постов поможет стабилизировать ситуацию и не допустить агрессии против правительства Сирии», — заявил Лаврентьев.

    Накануне террористы атаковали правительственные силы в районе городов Кефрая и Эль-Фуа в провинции Идлиб, пытаясь прорвать линию обороны в районе фермы Брума. Атака была отбита, террористы понесли значительные потери.

    Автор: Алексей Громов
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