«Поехали!»: Путин за рулем КамАЗа открыл движение по Крымскому мосту

Керчь, 15 мая. Президент РФ Владимир Путин за рулем КамАЗа проехал во главе колонны из трех десятков грузовиков, открыв движение по Крымскому мосту.

Старт движению глава государства дал со словами «Поехали!». Вместе с ним расположился руководитель стройки Александр Островский. Кабины большегрузов были украшены маленькими российскими флагами.

Отметим, что глава государства прибыл на торжественное открытие движения в синих джинсах и легкой куртке. Он также в неформальной обстановке пообщался и с водителями, управлявшими другими КамАЗами.

До этого он посетил Единый центр управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб. О готовности моста ему сообщили и.о. министра транспорта Максим Соколов и председатель совета директоров компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий Ротенберг.