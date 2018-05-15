Мы дома и никогда не вернемся в тот ад: в Севастополе рассказали о значении Крымского моста

В прямой эфир программы «Время покажет» на Первом канале дозвонилась жительница Севастополя Елена Викторовна, работающая экскурсоводом. Она рассказала, что значит для жителей Крыма открытие моста через Керченский пролив, а депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик дополнил ее слова.

«Я хочу сказать, что так, как севастопольцы и крымчане ждут открытия моста, так они ждали, наверно, только референдум в 2014 году. Самое главное в этом событии — это то, что мост соединил наш полуостров с Россией, с нашей Родиной. До этого, как вы понимаете, мы были такие полуоторванные. По большому счету, это гарантия, это уверенность и крымчан, и севастопольцев в том, что мы дома и мы уже никогда не вернемся в тот ад, который происходит на Украине», — так жительница Севастополя описала настроение жителей Крыма в связи с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик согласился со своей землячкой.

«Сколько в мире чудес. Есть Великая Китайская стена. Но это разъединение. А это Крымский мост. Это символ объединения на самом деле. Это не просто дорога для крымчан и для России. Это символ воссоединения своей истории. Россия, благодаря Крымскому мосту, воссоединилась со святынями Херсонеса, с историей Великой Отечественной войны, которая проходила и в Крыму, и в Севастополе. А что касается Украины и всех ее слов, которые в наш адрес льются, — да вы сами виноваты, господа. Вы же натворили уникальные вещи. А Крымский мост — это символ мира», — заметил парламентарий от Севастополя.

Ранее в этой же программе украинская журналистка Янина Соколовская назвала Крымский мост «мостом-изгоем», на что получила достойный ответ.