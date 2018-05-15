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Политика
Симоньян об операции СБУ против РИА Новости Украина: Я надеюсь, что Россия ответит
Украина
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    Симоньян об операции СБУ против РИА Новости Украина: Я надеюсь, что Россия ответит

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    Симоньян об операции СБУ против РИА Новости Украина: Я надеюсь, что Россия ответит

    Москва, 15 мая. Россия ответит на действия Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении журналистов РИА Новости Украина в Киеве, надеется главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    «Я не политик, мне сложно сказать, чем ответит Россия, — сказала Симоньян журналистам, комментируя «операцию» СБУ.  — Я только очень надеюсь, что Россия ответит».

    Ранее действия киевских властей прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав их неприемлемыми. Немедленного освобождения журналистов потребовали и в Госдуме РФ.

    Напомним, сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина, расположенный в Киеве. Позже стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В СБУ заявили, что его задержание обыски якобы связаны с тем, что, по данным спецслужбы, агентство «использовалось страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины». 

    Автор: Тимур Румянцев
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