Симоньян об операции СБУ против РИА Новости Украина: Я надеюсь, что Россия ответит

Москва, 15 мая. Россия ответит на действия Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении журналистов РИА Новости Украина в Киеве, надеется главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Я не политик, мне сложно сказать, чем ответит Россия, — сказала Симоньян журналистам, комментируя «операцию» СБУ. — Я только очень надеюсь, что Россия ответит».

Ранее действия киевских властей прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав их неприемлемыми. Немедленного освобождения журналистов потребовали и в Госдуме РФ.

Напомним, сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина, расположенный в Киеве. Позже стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В СБУ заявили, что его задержание обыски якобы связаны с тем, что, по данным спецслужбы, агентство «использовалось страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».