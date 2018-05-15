Навального арестовали на 30 суток за несанкционированный митинг в Москве

Москва, 15 мая. Тверской суд Москвы осудил Алексея Навального на 30 суток лишения свободы за административное правонарушение, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Блогера признали виновным в организации несанкционированного митинга на Пушкинской площади 5 мая. Ко всему прочему, во время акции Навальный проигнорировал требование сотрудника полиции и продолжил незаконный сход единомышленников.

Напомним, что Тверской суд перенес рассмотрение дела с 11 мая, чтобы допросить в качестве свидетелей полицейских, которые составляли протокол в отношении Навального.