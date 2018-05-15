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Навального арестовали на 30 суток за несанкционированный митинг в Москве
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    Навального арестовали на 30 суток за несанкционированный митинг в Москве

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    Навального арестовали на 30 суток за несанкционированный митинг в Москве

    Москва, 15 мая. Тверской суд Москвы осудил Алексея Навального на 30 суток лишения свободы за административное правонарушение, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Блогера признали виновным в организации несанкционированного митинга на Пушкинской площади 5 мая. Ко всему прочему, во время акции Навальный проигнорировал требование сотрудника полиции и продолжил незаконный сход единомышленников.

    Напомним, что Тверской суд перенес рассмотрение дела с 11 мая, чтобы допросить в качестве свидетелей полицейских, которые составляли протокол в отношении Навального.

    Навального арестовали на 30 суток за несанкционированный митинг в Москве

    Автор: Алексей Астапчик
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