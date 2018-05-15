Лаврентьев: Военная кампания по борьбе с террористами в Сирии подходит к концу

Астана, 15 мая. Военная кампания по борьбе с террористическими организациями в Сирии подходит к концу, заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам девятого раунда переговоров в Астане.

По его словам, от террористов освобождена значительная часть территории Сирии. При этом Лаврентьев подчеркнул, что освобожденная от экстремистов территория нуждается в реконструкции. Лаврентьев назвал окончательную победу над террористами в Сирии вопросом времени.

Он уточнил, что самостоятельные действия России, Ирана, Турции или США в борьбе с террористами не принесут необходимого результата, нужно действовать сообща.

Ранее URA.ru писало, что Россия может доказать провокационность химатаки в Сирии. Лаврентьев сообщил, что Россия имеет неопровержимые доказательства того, что события в сирийском Хан-Шейхуне, связанные с применением химоружия, являются провокацией.