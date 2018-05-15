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Рябков рассказал об отношениях России и Ирана после выхода США из ядерной сделки
Украина
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    Рябков рассказал об отношениях России и Ирана после выхода США из ядерной сделки

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    Рябков рассказал об отношениях России и Ирана после выхода США из ядерной сделки

    Москва, 15 мая. Россия намерена развивать отношения с Ираном после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время экспертной дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Рябков рассказал о планах России на отношения с Ираном после выхода США из соглашения по ядерной программе.

    «Мы преисполнены решимости двигаться вперед в нашем многоплановом сотрудничестве с Ираном, — констатировал российский дипломат, — как я понимаю, аналогичный настрой присутствует и у китайских коллег».

    Рябков рассказал об отношениях России и Ирана после выхода США из ядерной сделки

    Ранее Рябков заявил, что решение США выйти из соглашения по иранской ядерной программе не связано с самим документом.

    Автор: Катерина Тимошенская
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