Рябков рассказал об отношениях России и Ирана после выхода США из ядерной сделки

Москва, 15 мая. Россия намерена развивать отношения с Ираном после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время экспертной дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Рябков рассказал о планах России на отношения с Ираном после выхода США из соглашения по ядерной программе.

«Мы преисполнены решимости двигаться вперед в нашем многоплановом сотрудничестве с Ираном, — констатировал российский дипломат, — как я понимаю, аналогичный настрой присутствует и у китайских коллег».

Ранее Рябков заявил, что решение США выйти из соглашения по иранской ядерной программе не связано с самим документом.