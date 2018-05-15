Ученые обнаружили смертельную опасность частого секса

Москва, 15 мая. Ученые, проанализировав активность хищных сумчатых зверьков в Австралии, пришли к выводу о том, что насыщенная половая жизнь вредит здоровью, а также ставит под угрозу вымирания целые виды животных.

Согласно исследованию, сумчатые мыши спариваются по 14 часов в сутки с большим количеством партнеров, что приводит к вымиранию самцов.

Летальный исход происходит из-за повышенного уровня стресса, который приводит к критическому ослаблению иммунной системы. Ученые отмечают, что самцы умирают, так и не увидев своих детенышей.

Появление кровоточащих ран и нарушение опорно-двигательной системы являются основными признаками сексуального переутомления, пишет «Дни.ру». Самцы австралийских хищных сумчатых живут вдвое меньше и умирают до своего первого дня рождения в отличие от самок, чья продолжительность жизни составляет около двух лет.

Ранее ученые рассказали, как самки аквариумных рыбок гуппи выбирают себе партнеров.