Пробьет зияющую дыру: эксперт рассказал, чем опасна ракета Х-32 ВКС РФ для авианосцев США

В октябре 2018 года воздушно-космические силы России получат авиационный ударный комплекс, который будет состоять из модернизированного ракетоносца дальней зоны Ту-22М3М и новой сверхзвуковой крылатой ракеты Х-32.

«Согласно имеющемуся плану, первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 большой дальности заступит на боевое дежурство в составе Дальней авиации в октябре этого года», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Также стало известно, что для модернизации был взят строевой Ту-22М3, поэтому самолету не понадобятся долгие испытания.

«Самолет ремоторизован — установлены НК-25 с полным ресурсом», — добавил источник.

Ранее генеральный директор КБ «Туполева» Александр Конюхов сообщал, что первый Ту-22М3М должен подняться в воздух в третьем квартале 2018-го. До версии М3М будет модернизировано от 20 до 30 строевых Ту-22М3 Дальней авиации ВКС РФ. Обновленные бомбардировщики будут использовать элементную базу только российского производства, что исключает зависимость от иностранных производителей. Кроме того, будет расширена возможность применения средств поражения.

«Нужно понимать, что Ту-22М3 и Ту-22М3М совершенно разные по своим возможностям машины. Новая модель в старом корпусе получит полную замену системы навигации, управления вооружением и связи, будет продлен ресурс планера. При этом боевые возможности возрастут процентов на 20. Но главное — самолет получит возможность применять ракету класса «воздух-поверхность» Х-32», — пояснил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Х-32 — это крылатая ракета, предназначенная для поражения всевозможных наземных и морских целей. Предполагается, что снаряд сможет достигать скорости в 5 чисел Маха (6125 километров в час) и достигать дальности в тысячу километров. Испытания ракеты проводились ранее с доработанного Ту-22М3.

«Это очень удачная ракета, на которой стоят новые высокоточные прицельные комплексы, которые поражают цель с минимальным отклонением. И если ВКС РФ заказывают подобные средства вооружения, значит, перед армией встала острая необходимость в высокоточном вооружении. Кстати, опыт военной операции в Сирии показал, что дальняя авиация остается очень востребованной, и сейчас она получает вторую жизнь. Самолет взлетает с территории России, заходит на цель и выполняет боевое задание, даже не подходя вплотную к целям», — продолжает эксперт.

Однако борьба со скоплением живой силы, техники и командными пунктами террористов — это лишь одна из задач. Главными целями для обновленных ракетоносцев, по мнению военного аналитика Красноперова, останутся авианосные ударные группы ВМС США.

«Трудно поверить в то, что Х-32 будет использоваться против террористов ИГИЛ1 (запрещенная в России группировка — прим. ФАН). Скорости в 5 Махов больше подходят для поражения авианосцев и кораблей их сопровождения. Последние, к слову, зачастили в акваторию Средиземного моря. Да, средства ПРО ВМС США смогут сбивать Х-32, кое-что они умеют, однако на это потребуется очень много противоракет и постоянная работа баллистических вычислителей, которым придется очень трудно во время просчета траектории полета нашей ракеты. Ведь на такой скорости очень трудно вычислить точку столкновения ракеты с целью», — говорит Красноперов.

А столкновение явно будет, потому что X-32 на завершающем участке полета уходит в крутое пикирование, мешая стандартным средствам ПРО. Кроме того, многочастотная радиолокационная станция ракеты оснащена повышенной устойчивостью к современным комплексам РЭБ.

«Удар будет виден издалека, потому что на Х-32, как я подозреваю, установлена мощная БЧ (боевая часть), которая будет не только сминать корпус авианосца, его внутренние перегородки и подрываться, пробивая в нем зияющие дыры. Одним словом, такое оружие будет очень опасно для наших стратегических «друзей», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.