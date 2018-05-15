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Пробьет зияющую дыру: эксперт рассказал, чем опасна ракета Х-32 ВКС РФ для авианосцев США
Украина
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    Пробьет зияющую дыру: эксперт рассказал, чем опасна ракета Х-32 ВКС РФ для авианосцев США

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    Ту-22М3М

    В октябре 2018 года воздушно-космические силы России получат авиационный ударный комплекс, который будет состоять из модернизированного ракетоносца дальней зоны Ту-22М3М и новой сверхзвуковой крылатой ракеты Х-32.

    «Согласно имеющемуся плану, первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 большой дальности заступит на боевое дежурство в составе Дальней авиации в октябре этого года», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

    Также стало известно, что для модернизации был взят строевой Ту-22М3, поэтому самолету не понадобятся долгие испытания.

    «Самолет ремоторизован — установлены НК-25 с полным ресурсом», — добавил источник.

    Ранее генеральный директор КБ «Туполева» Александр Конюхов сообщал, что первый Ту-22М3М должен подняться в воздух в третьем квартале 2018-го. До версии М3М будет модернизировано от 20 до 30 строевых Ту-22М3 Дальней авиации ВКС РФ. Обновленные бомбардировщики будут использовать элементную базу только российского производства, что исключает зависимость от иностранных производителей. Кроме того, будет расширена возможность применения средств поражения.

    Ту-22М3 с ракетой Х-32

    «Нужно понимать, что Ту-22М3 и Ту-22М3М совершенно разные по своим возможностям машины. Новая модель в старом корпусе получит полную замену системы навигации, управления вооружением и связи, будет продлен ресурс планера. При этом боевые возможности возрастут процентов на 20. Но главное — самолет получит возможность применять ракету класса «воздух-поверхность» Х-32», — пояснил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

    Х-32 — это крылатая ракета, предназначенная для поражения всевозможных наземных и морских целей. Предполагается, что снаряд сможет достигать скорости в 5 чисел Маха (6125 километров в час) и достигать дальности в тысячу километров. Испытания ракеты проводились ранее с доработанного Ту-22М3.

    «Это очень удачная ракета, на которой стоят новые высокоточные прицельные комплексы, которые поражают цель с минимальным отклонением. И если ВКС РФ заказывают подобные средства вооружения, значит, перед армией встала острая необходимость в высокоточном вооружении. Кстати, опыт военной операции в Сирии показал, что дальняя авиация остается очень востребованной, и сейчас она получает вторую жизнь. Самолет взлетает с территории России, заходит на цель и выполняет боевое задание, даже не подходя вплотную к целям», — продолжает эксперт.

    Однако борьба со скоплением живой силы, техники и командными пунктами террористов — это лишь одна из задач. Главными целями для обновленных ракетоносцев, по мнению военного аналитика Красноперова, останутся авианосные ударные группы ВМС США.

    АУГ ВМС США

    «Трудно поверить в то, что Х-32 будет использоваться против террористов ИГИЛ1 (запрещенная в России группировка — прим. ФАН). Скорости в 5 Махов больше подходят для поражения авианосцев и кораблей их сопровождения. Последние, к слову, зачастили в акваторию Средиземного моря. Да, средства ПРО ВМС США смогут сбивать Х-32, кое-что они умеют, однако на это потребуется очень много противоракет и постоянная работа баллистических вычислителей, которым придется очень трудно во время просчета траектории полета нашей ракеты. Ведь на такой скорости очень трудно вычислить точку столкновения ракеты с целью», — говорит Красноперов.

    А столкновение явно будет, потому что X-32 на завершающем участке полета уходит в крутое пикирование, мешая стандартным средствам ПРО. Кроме того, многочастотная радиолокационная станция ракеты оснащена повышенной устойчивостью к современным комплексам РЭБ.

    «Удар будет виден издалека, потому что на Х-32, как я подозреваю, установлена мощная БЧ (боевая часть), которая будет не только сминать корпус авианосца, его внутренние перегородки и подрываться, пробивая в нем зияющие дыры. Одним словом, такое оружие будет очень опасно для наших стратегических «друзей», — заключил эксперт.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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