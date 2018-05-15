Британия не стремится сменить политический режим в Иране — Джонсон

Лондон, 15 мая. Власти Британии не ставят целью смену политического режима в Иране, заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон во время выступления в парламенте страны.

Великобритания является одной из стран-посредников при решение вопроса по ядерной программе Ирана. Министр иностранных дел Соединенного Королевства прокомментировал взаимоотношения с Тегераном после выхода США из СВПД,

«Я должен вам сказать, что не считаю, что смена режима в Тегеране является той целью, которой мы должны добиваться", — сказал он.

Джонсон не уверен, что смена власти в исламской республике может привести к позитивным изменениям. Напомним, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился в димпломатическое турне по странам, которые принимали участие при переговорах по ядерной сделке.