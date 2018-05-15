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Британия не стремится сменить политический режим в Иране — Джонсон
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    Британия не стремится сменить политический режим в Иране — Джонсон

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    Британия не стремится сменить политический режим в Иране — Джонсон

    Лондон, 15 мая. Власти Британии не ставят целью смену политического режима в Иране, заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон во время выступления в парламенте страны.

    Великобритания является одной из стран-посредников при решение вопроса по ядерной программе Ирана. Министр иностранных дел Соединенного Королевства прокомментировал взаимоотношения с Тегераном после выхода США из СВПД, 

    «Я должен вам сказать, что не считаю, что смена режима в Тегеране является той целью, которой мы должны добиваться", — сказал он.

    Джонсон не уверен, что смена власти в исламской республике может привести к позитивным изменениям. Напомним, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился в димпломатическое турне по странам, которые принимали участие при переговорах по ядерной сделке. 

    Автор: Ирина Селезнева
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