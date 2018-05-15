Политолог о задержании журналиста РИА Новости Украина: Для Порошенко деятельность агентства опасна

Киев, 15 мая. Политолог Андрей Ваджра объяснил, почему Киев решил бороться с РИА Новости Украина и Russia Today. Ранее в Киеве задержали корреспондента РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По мнению политолога, который пообщался с Пятым каналом, РИА Новости Украина является одним из немногих объективных СМИ страны. Власти Украины решили бороться с источником альтернативного вещания с помощью Службы безопасности Украины.

«Для Порошенко деятельность агентства опасна. Тем более скоро выборы. Так что он просто пытается зачистить остатки информационного пространства, которое не является контролируемым», — сказал Ваджра.

Политолог также отметил, что в скором времени подобные инциденты могут повториться. Андрей Ваджра добавил, что любой украинский журналист может оказаться под ударом, если он начнет говорить правду.

«В этой стране свобода слова давно уже приказала долго жить», — заключил политолог.

В Кремле также успели отреагировать на вторжение СБУ в офис агентства РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что все происходящее является «возмутительным и вопиющим».

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Сотрудница СМИ, которая находится в офисе, перестала выходить на связь.