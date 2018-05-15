В Госдуме требуют от Киева немедленно освободить сотрудников РИА Новости Украина

Москва, 15 мая. В Госдуме потребовали от киевских властей немедленно освободить представителя РИА Новости Украина и проверить действия СБУ после обысков в здании агентства в Киеве. Об этом сегодня заявил глава думского комитета по информационной политике.

Ранее о том, что российская сторона будет разбираться в ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По данным главреда МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, до сих пор неизвестно, какие обвинения предъявляют задержанному Кириллу Вышинскому.

В СБУ сегодня заявили, что обыски и задержания проводились в связи с использованием агентства «в гибридной войне против Украины».