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Политика
Поклонская предложила Киеву «скреативить» полицию по Марсу и Венере
Украина
Он понадобится оккупантам: Порошенко отреагировал на новость об открытии Крымского моста
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    Поклонская предложила Киеву «скреативить» полицию по Марсу и Венере

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    Поклонская предложила Киеву «скреативить» полицию по Марсу и Венере

    Москва, 15 мая. Депутат Госдумы РФ отреагировала на создание на Украине «патрульной полиции Крыма», предложив Киеву также «скреативить» полицию по Марсу и Венере.

    «С таким же успехом можно скреативить полицию по Марсу или по Венере. Польза и выхлоп примерно сравнимые», — сказала она, отметив, что может только посочувствовать человеку, которому пришла в голову мысль создать полицию по Крыму.

    Поклонская добавила, что в случае попытки такого «межгалактического полицейского» привлечь граждан Украины к ответственности, им стоит обращаться в суд за отменой и признанием юридически ничтожным любого вынесенного решения.

    Напомним, во вторник управление национальной полиции Украины по Херсонской области на своей официальной странице в Facebook заявило о начале работы отдела «патрульной полиции в Крыму и Севастополе». Власти Крыма сравнили киевское нововведение с заданием в детском саду, где дети придумывают несовместимые с реальностью вещи.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение полуострова в РФ. Киев результатов народного волеизъявления не признает и продолжает заявлять, что Крым якобы является «территорией Украины».

    Автор: Василий Котов
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