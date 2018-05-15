Презумпция безнаказанности: Ковитиди резко раскритиковала атаку СБУ на РИА Новости Украина

Действия сотрудников СБУ, которые развернули в Киеве настоящую охоту на журналистов РИА Новости Украина, являются пагубным прецедентом, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«В мире создан пагубный прецедент «презумпции безнаказанности украинской власти», — заявила сенатор от Крыма в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это яркое проявление логического силлогизма: Украина, постоянно нарушающая права человека и гражданина, существующая в период системной нелегитимности власти и политического коллапса, продолжает удивлять».

По словам Ольги Ковитиди, происходящее на Украине говорит о полном пренебрежении киевских властей базовыми правами человека и гражданина.

«Крепко зажмуренные глаза украинской Фемиды уже не в состоянии обеспечить Украине законность и правопорядок — при действующем ранее судимом генеральном прокуроре Юрии Луценко, при не имеющем базового образования министре внутренних дел Арсене Авакове, при два года находившемся в розыске коммерсанте — вновь назначенном председателе Верховного суда Валентине Данишевской — иностранном агенте, последним местом работы которой было печально знаменитое Агентство США по международному развитию… Этот список можно продолжить, — подчеркнула член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. — Созданный на Украине политический коллапс, разложение ветвей власти — все это привело к системным нарушениям национального и международного права. И как следствие этого — грубейшие нарушения на Украине прав человека и гражданина».

История с атакой СБУ на информагентство РИА Новости Украина — продолжение цепи беззаконий, которые творит киевская власть, подчеркнула Ольга Ковитиди.

«Многочисленные случаи задержаний и похищения российских журналистов на Украине, счет которым идет на несколько десятков, стали стабильной практикой киевских властей, — отметила сенатор. — Еще в прошлом году Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отметило тревожную тенденцию высылки иностранных журналистов с Украины, однако за последнее время ситуация только усугубилась. Давление на российские СМИ является нарушением 19-й статьи Всеобщей декларации прав человека и 10-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека. Эти документы обеспечивают принципы подлинной демократии, верховенства права и уважения прав человека на свободу выражения своего мнения, что включает также свободу получения и распространения информации без какого-либо вмешательства со стороны властей и независимо от государственных границ».

По словам российского сенатора, нарушение Киевом базовых правил поведения в отношении журналистов ставит под сомнение так называемый «европейский выбор» Украины — и международным организациям, потакающим Киеву, следует обратить на это самое пристальное внимание.

«Осуществляя подобные действия в отношении российских журналистов, Украина не только нарушает нормы международного права, но — что еще хуже — на весь мир демонстрирует нарушение прав человека и непринятие норм подлинной демократии», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии деятельности «подконтрольных России медиаструктур», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт ведомства. В СБУ пообещали обнародовать все детали после завершения операции.

Также во вторник в Киеве задержали журналиста Кирилла Вышинского. Кроме того, сотрудники СБУ пришли в киевский офис РИА Новости Украина, после чего находившаяся там сотрудница агентства перестала выходить на связь.