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Ускоренная видеоверсия строительства Крымского моста появилась в Сети
Общество
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    Ускоренная видеоверсия строительства Крымского моста появилась в Сети

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    Ускоренная видеоверсия строительства Крымского моста появилась в Сети

    Керчь, 15 мая. В Сети опубликована ускоренная видеоверсия строительства Крымского моста.

    На вторник, 15 мая, запланировано торжественное открытие автомобильной части Крымского моста. Участие в мероприятии примет президент Российской Федерации Владимир Путин.

    В Сети появилось видео, на котором в ускоренном режиме показан процесс строительства этого грандиозного объекта, который соединит Крым с материковой частью России. Видео охватывает период с 2015 года по текущий год.

    Ранее сообщалось, что открытие железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

    Автор: Катерина Тимошенская
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