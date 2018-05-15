Ускоренная видеоверсия строительства Крымского моста появилась в Сети

Керчь, 15 мая. В Сети опубликована ускоренная видеоверсия строительства Крымского моста.

На вторник, 15 мая, запланировано торжественное открытие автомобильной части Крымского моста. Участие в мероприятии примет президент Российской Федерации Владимир Путин.

В Сети появилось видео, на котором в ускоренном режиме показан процесс строительства этого грандиозного объекта, который соединит Крым с материковой частью России. Видео охватывает период с 2015 года по текущий год.

Ранее сообщалось, что открытие железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.