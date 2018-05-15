Порошенко предупредили, что ЕС может внести Украину в черный список офшоров

Киев, 15 мая. Европейский союз может включить Украину в черный список офшоров, если Киев не ратифицирует конвенцию о противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства финансов.

На данный момент министерство финансов ждет от президента Украины Петра Порошенко предоставления полномочий на подписание данного соглашения. После чего парламент должен будет ратифицировать документ.

«Украина должна ратифицировать соглашение MLI до конца года, иначе может попасть в офшорный список стран ЕС», — предупредил Минфин Украины.

Как сообщили в ведомстве, подписание данного соглашения позволит Украине вносить изменения в конвенции об избежании двойного налогообложения.