От инфраструктуры до IT-сектора: Россия на ПМЭФ откроет новые рынки ЦАР

Москва, 15 мая. Петербургский международный экономический форум, в котором в 2018 году примет участие президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера, поможет России открыть новые рынки ЦАР, считают эксперты.

По их мнению, развитие торгово-экономического сотрудничества с африканскими государствами станет одной из ключевых тем ПМЭФ-2018. Вести диалог о взаимодействии РФ со странами Африки будет председатель правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталья Цайзер. Она отметила, что на форуме Россия и ЦАР обсудят как природные ресурсы и энергетику, так и сельское хозяйство и новые технологии.

«В первую очередь мы будем обсуждать тему природных ресурсов и энергетики, потому что для любой африканской страны эти темы крайне важны — у них стоит задача обеспечить свое население доступной электроэнергией», — пояснила Цайзер в интервью «Экономике сегодня».

Она добавила, что Россия, будучи лидером в этой области, сможет многое предложить африканским партнерам: от атомной энергетики до возобновляемых источников энергии. Цайзер не исключила, что на форуме также будут затронуты вопросы сотрудничества в сферах информационных проектов, IT-сектора, новых технологий, цифровой экономик.

Однако в этих областях, по мнению Цайзер, реализация проектов будет зависеть от возможностей ЦАР: сегодня главной отраслью африканского государства является сельское хозяйство, на которое приходится 55% ВВП, еще 20% ВВП страны формирует промышленность.

Кроме того, в ЦАР добываются золото и алмазы, есть запасы урановой руды, железа, кобальта, олова и марганца, что привлекает на африканский рынок и других игроков, в частности, Индию, Китай и европейские страны.

Однако, как подчеркнула Цайзер, у России есть преимущество перед конкурентами: в наследство от СССР ей досталась платформа дружбы с африканскими государствами, на которую легко будет наложить деловое взаимодействие, а также РФ может предложить Африке свой опыт в энергетической сфере. Кроме того, Россия продолжает использовать простые технологии и ресурсы, что существенно для африканских стран, отметила эксперт.

«Для африканских стран, которые пытаются генерировать профессиональную рабочую силу очень важно иметь возможности использовать простые, эффективные и недорогие технологии», — пояснила Цайзер.

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