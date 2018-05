Саудовская Аравия использует Трампа, чтобы увеличить свое влияние в Сирии — СМИ

Саудовская Аравия использует президента США Дональда Трампа для того, чтобы увеличить свое влияние в Сирии. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Saudi Arabia Will Use Trump to Gain Leverage over the War in Syria» («Саудовская Аравия будет использовать Трампа, чтобы нарастить свое влияние в Сирии»), опубликованной американским изданием The National Interest.

Поскольку президент Трамп периодически размышляет о скорейшем выводе американских войск из Сирии, он часто слышит предупреждения, в том числе со стороны своих советников по внешней политике, о том, что такой шаг может привести к возникновению еще большего хаоса в этой стране. В ответ на это Трамп предлагает, чтобы вооруженные силы союзных арабских стран постепенно переняли на себя роль США в регионе во имя обеспечения стабильности на Ближнем Востоке. Под союзными арабскими странами он подразумевает прежде всего Саудовскую Аравию и ее партнеров в Персидском заливе.

Очевидно, что такая сила не будет ни политически нейтральной, ни нацеленной на восстановление и сохранение мира в Сирии. Вместо этого ее целью станет свержение Башара Асада. Восстание против Асада — это в первую очередь суннитская заявка на власть и борьба с коалицией религиозных меньшинств Асада. Уже в 2012 году журналисты, работавшие с повстанческими силами, отметили, что практически все они сунниты.

Как и ожидалось, Саудовская Аравия, Турция, Катар и другие суннитские державы поддержали боевиков, снабжая их как деньгами, так и военной техникой. Однако вскоре они потеряли контроль над некоторыми группами террористов, которые впоследствии сформировали ИГ1 (запрещено в РФ). Уже в 2012 году Соединенные Штаты сотрудничали с Эр-Риядом и Анкарой, отправляя помощь якобы умеренным повстанцам.

К 2013 году Вашингтон начал поставлять им оружие, продолжая глубже втягивать Соединенные Штаты в быстро набирающий обороты этнорелигиозный конфликт. Ситуация резко изменилась, когда Россия вмешалась в конфликт в 2015 году и оказала поддержку сирийским правительственным войскам. Все попытки свергнуть Асада провалились.

Однако Сирия не единственная арена, на которой Вашингтон поддерживает политику Эр-Рияда. Администрации Обамы и Трампа поддержали военное вмешательство Саудовской Аравии в Йемен. Соединенные Штаты продолжают заправлять коалиционные самолеты и предоставлять разведывательные данные, чтобы помочь этим самолетам наносить удары по стране.

Недавно появившаяся информация также свидетельствует о том, что у Вашингтона есть специальные отряды пехотинцев в Йемене, — это означает, что американские солдаты бьются с повстанцами-хуситами, помогая Саудовской Аравии. Сотрудничество Вашингтона с Саудовской Аравией продолжается, несмотря на многочисленные доказательства систематических военных преступлений коалиции против гражданских лиц в Йемене.

Вашингтон озвучивает поистине смешные объяснения того, почему США необходимо сотрудничество с Саудовской Аравией. Одно из них заключается в том, что «Аль-Каида» (запрещена в РФ) на Аравийском полуострове активно участвует в событиях в Йемене. Но это объяснение не учитывает тот факт, что хуситы крайне враждебно настроены по отношению к «Аль-Каиде»1, а поэтому должны быть союзниками Вашингтона.

Другое объяснение заключается в том, что хуситы якобы являются «иранскими пешками», которые виноваты в насилии и нестабильности в Йемене, хотя на самом деле поддержка, оказываемая со стороны Тегерана, весьма скромна.

К сожалению, американские лидеры склонны обращаться к Саудовской Аравией всякий раз, когда речь заходит о соперничестве Эр-Рияда с Тегераном. Президент Трамп продолжает прилагать все возможные усилия, чтобы подорвать ядерное соглашение с Ираном, чего, похоже, желают Саудовская Аравия и Израиль. В то же время выход из этого соглашения создает нежелательную напряженность с европейскими союзниками Вашингтона и дестабилизирует обстановку на всем Ближнем Востоке.

Хуже того, это увеличивает вероятность приобретения Ираном ядерного оружия, а это создаст потенциал для реальной войны между США и Ираном. Такой серьезный конфликт, который бы вовсе устранил Иран в качестве серьезной региональной державы, несомненно, порадовал бы сердца саудовских правителей.

Несмотря на заявления политиков о том, что Саудовская Аравия всегда была верным союзником Соединенных Штатов, реальные поступки Эр-Рияда показывают нам обратное. Правительство Саудовской Аравии финансирует ваххабитское движение, которое распространило антизападные настроения в большей части мусульманского мира. Экстремисты из Саудовской Аравии стали кадровыми агентами таких террористических организаций, как «Аль-Каида» и ИГИЛ1. Да и тот факт, что пятнадцать из девятнадцати угонщиков самолетов 11 сентября 2001 года были гражданами Саудовской Аравии, также свидетельствует о проблеме, на которую закрывает глаза правительство.

Саудовская Аравия — это враждебная и двуличная сила, которая преследует свои собственные цели, даже если достижение этих целей ставит под угрозу важнейшие американские интересы в сфере безопасности. Президент Трамп должен начать вести такую политику на Ближнем Востоке, которая больше не позволит саудовскому хвосту вилять американской собакой.

1 Организация запрещена на территории РФ.