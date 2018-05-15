Эксперты рассказали, как Россия может ответить на агрессию Украины против РИА Новости Украина

Российская Федерация примет «меры взаимности» в ответ на действия Службы безопасности Украины (СБУ) против РИА Новости, но сначала нужна более детальная информация, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения. В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и максимально защищая интересы российских средств массовой информации», — заявил Песков.

Напомним, сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Нарушение международного права

Эксперт Института стран СНГ политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: факты нарушения свободы слова на Украине уже неоднократно фиксировались международными правозащитными организациями. Однако никакого формального осуждения со стороны того же Евросоюза, попасть в состав которого так стремится киевская власть, до сих пор не прозвучало.

«Если раньше расправы над журналистами проводились руками ручных радикалов-общественников, то теперь этим откровенно занимаются государственные силовые службы. Это происходит, оттого что официальный Киев чувствует полную безнаказанность со стороны своих демократичных кураторов. Выходит, что русофобия, как единственный товар, которым успешно торгует Украина на мировом рынке, гораздо ценней, казалось бы, незыблемых для Запада демократических ценностей и прав человека», — пояснил Иван Скориков.

По мнению эксперта, России, конечно, не стоит закрывать глаза на вопиющие действия СБУ, но и действовать, зеркально отражая подобный государственный бандитизм, нецелесообразно. Лучше разобраться с так называемым украинским пулом, который громко и нагло ведет в России антироссийскую пропаганду.

«Представить участие российских журналистов в дискуссии с первыми лицами Украины, да и просто свободный доступ в госорганы Украины сейчас просто невозможно. В России же вопросы украинских СМИ регулярно звучат даже на пресс-конференциях президента, а украинские корреспонденты спокойно посещают парламентские слушания и даже участвуют в политических ток-шоу на телевидении. Закрыть двери украинским журналистам или поставить барьеры мы вполне вправе», — резюмировал Иван Скориков.

Страх и ненависть

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в комментарии ФАН отметил, что события последних дней ясно указывают: на Украине после 9 мая начался очередной виток гонений на неподконтрольные аппарату президента Украины СМИ. Инакомыслие в украинском информационном пространстве и до этого не приветствовалось в течение четырех последних лет. Но то, какой резонанс произвел своим праздничным концертом телеканал «Интер», собравший у телеканалов огромную аудиторию, и вовсе вызвал гнев у ответственных за информационную политику в постмайданном государстве.

«Достаточно трудно сейчас всем этим комиссиям по радиовещанию и телевидению, проправительственным каналам объяснять населению, как вышло так, что после четырех лет громогласных заявлений о борьбе с агрессором, о вездесущей «руке Кремля», о поднятии национального самосознания так и не удалось окончательно переформатировать сознание населения. Именно поэтому и начинается очередная травля журналистов, не разделяющих «политику партии», всех тех, кто хотя бы как-то в этих условиях выражает не то чтобы иную, но хотя бы собственную точку зрения. Безусловно, подчищаются в первую очередь представители российской прессы. Недавняя высылка журналистов «Первого канала» и «России-1» тому яркое свидетельство. Собственно, сегодняшние обыски СБУ в РИА Новости Украина являются продолжением этой акции», — добавил Артем Журко.

Эксперт не сомневается в том, что с точки зрения действующего украинского правосудия,сегодняшние обыски не являются чем-либо противозаконным. Гораздо большие опасения вызывает вероятность того, что во время подобных обысков может произойти все что угодно. Например, могут быть подброшены нужные «вещдоки», необходимые для закрытия СМИ или, что еще хуже, для открытия уголовных дел. По крайней мере, примеров такой работы спецслужб Украины в отношении частных лиц более чем достаточно.

«Естественно, что преследование СМИ, в частности российских, по политическому признаку имеет системные признаки целенаправленной акции. Однако мы должны понимать, что все это происходит на территории пусть и формально, но все-таки независимого государства — государства прежде всего враждебного. И России в данном случае достаточно трудно влиять на внутренние процессы, происходящие там. Поэтому влияние на осуществление свободы СМИ, право голоса на Украине лучше оказывать через международные журналистские организации, которые пока еще имеют определенный авторитет в царстве Порошенко. Мы знаем, что уже анонсируются некие ответные меры, но очень не хотелось бы, чтобы Россия отвечала зеркально в отношении украинских журналистов на территории РФ, несмотря на то что их сюжеты, мягко говоря, далеки от объективности», — рассказал Артем Журко.

По мнению эксперта, такие методы явно не способствуют конструктивному разрешению проблем. Но, например, ограничить их появление на официальных мероприятиях, безусловно, нужно, и нужно это было сделать уже давно. Те же прямые линии с президентом, пресс-конференции глав российских ведомств, да и вообще разного рода развлекательные ток-шоу не обходятся без их участия.