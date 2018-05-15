Госдума РФ приняла законопроект о перечислении штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды

Москва, 15 мая. Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, согласно которому будет происходить перечисление доходов от штрафов за нарушение ПДД в региональные дорожные фонды.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Пояснительная записка к проекту закона содержит информацию об объеме доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ от уплаты штрафов за нарушение ПДД в 2016 году, который, по данным Федерального казначейства, составил до 60 млрд рублей.

Напомним, что дорожным фондом является часть средств бюджета, которая направлена на финансирование работ на автомобильных дорогах общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, сообщает «Интерфакс».

В Минтрансе считают, что такая мера позволит в два раза увеличить расходы на строительство и ремонт дорог в регионах страны, а также ежегодно привлекать дополнительно в эту сферу около 60 млрд рублей.