МИД РФ назвал главную тему предстоящей встречи Путина и Трампа

Вена, 15 мая. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов сообщил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа главной темой станет борьба с терроризмом.

«Она (тема борьбы с терроризмом — ред.) будет основной», — отметил он.

По словам Сыромолотова, стратегические вопросы взаимодействия будут основными.

Замглавы МИД РФ добавил, что сложно представить дальнейшее развитие двусторонних отношений без обсуждения этих вопросов, передает РИА Новости.

11 мая пресс-служба президента России сообщила, что вопрос встречи Путина и Трампа не сдвинулся с места с тех пор, как у глав государств был телефонный разговор, то есть 20 марта.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему между Россией и США не будет военного столкновения.