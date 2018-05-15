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Политика
«Бессилие перед правдой»: Поклонская оценила действия СБУ против российских журналистов
Россия
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    «Бессилие перед правдой»: Поклонская оценила действия СБУ против российских журналистов

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    «Бессилие перед правдой»: Поклонская оценила действия СБУ против российских журналистов

    Москва, 15 мая. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская назвала действия СБУ в отношении журналистов РИА Новости Украина проявлением крайней слабости и бессилия Киева перед правдой и объективной подачей событий. 

    «Последние действия оцениваю исключительно как проявление крайней слабости и бессилия украинских спецслужб перед правдой и объективностью», — прокомментировала инцидент российский парламентарий.

    Она подчеркнула, что никаким другом образом нельзя объяснить агрессивные действия Киева. Напомним, что на Украине задержали журналиста Кирилла Вышинского, сотрудники СБУ вломились в офис РИА Новости Украина в Киеве.

    Это не первая попытка украинских властей воздействовать на СМИ, в том числе притесняя российских журналистов. Во внешнеполитическом ведомстве РФ призвали международные организации дать объективную оценку ситуации со СМИ на Украине. 

    Автор: Ирина Селезнева
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