Еще благодарить будете: в России ответили украинской журналистке, назвавшей Крымский мост «мостом-изгоем»

Украинская журналистка Янина Соколовская назвала открывшийся сегодня для автомобильного движения Крымский мост «мостом-изгоем». В России ей ответили, что скоро по этому мосту будут ездить и благодарные украинцы.

«Этот мост, он, конечно, символ. Он должен был стать совместным украино-российским проектом, на который никак не находилось денег. Теперь Россия деньги нашла. А толку-то? Мост должен был замкнуть транспортное международное кольцо. Но теперь международного кольца вам не видать как своих ушей, пока Крым не вернули. Это мост-изгой, мост красивый. Спасибо — построили, но куда вы по нему будете ездить?» — заявила в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале Янина Соколовская.

Ведущий программы Артем Шейнин ответил украинской журналистке, что по Крымскому мосту россияне будут ездить в Крым, а жители черноморского полуострова — на материковую часть России.

«Из России — в Россию ездить будут», — заметил Шейнин.

Политолог Владимир Корнилов добавил, что мост пригодится и украинцам, когда отношения между Россией и Украиной наладятся.

«Два года, что строился мост, украинские эксперты говорили, что строительство невозможно, потом они начали говорить, что мост обвалится, его взорвут и тому подобное. Теперь они говорят, что мост пригодится, когда Крым вернут. На самом деле — пригодится и жителям Киева, когда там все устаканится и мы снова будем жить в мире и дружбе. Этим мостом будут пользоваться украинцы. Они еще благодарить Россию будут за то, что этот мост есть», — сказал Владимир Корнилов.

Политолог напомнил, что в 2000 годах на некоторых переговорах между Киевом и Москвой вставал вопрос о гипотетическом строительстве моста в Керченском проливе.