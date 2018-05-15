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Еще благодарить будете: в России ответили украинской журналистке, назвавшей Крымский мост «мостом-изгоем»
Украина
Он понадобится оккупантам: Порошенко отреагировал на новость об открытии Крымского моста
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    Еще благодарить будете: в России ответили украинской журналистке, назвавшей Крымский мост «мостом-изгоем»

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    Еще благодарить будете: в России ответили украинской журналистке, назвавшей Крымский мост «мостом-изгоем»

    Украинская журналистка Янина Соколовская назвала открывшийся сегодня для автомобильного движения Крымский мост «мостом-изгоем». В России ей ответили, что скоро по этому мосту будут ездить и благодарные украинцы.

    «Этот мост, он, конечно, символ. Он должен был стать совместным украино-российским проектом, на который никак не находилось денег. Теперь Россия деньги нашла. А толку-то? Мост должен был замкнуть транспортное международное кольцо. Но теперь международного кольца вам не видать как своих ушей, пока Крым не вернули. Это мост-изгой, мост красивый. Спасибо — построили, но куда вы по нему будете ездить?» — заявила в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале Янина Соколовская.

    Ведущий программы Артем Шейнин ответил украинской журналистке, что по Крымскому мосту россияне будут ездить в Крым, а жители черноморского полуострова — на материковую часть России.

    «Из России — в Россию ездить будут», — заметил Шейнин.

    Политолог Владимир Корнилов добавил, что мост пригодится и украинцам, когда отношения между Россией и Украиной наладятся.

    «Два года, что строился мост, украинские эксперты говорили, что строительство невозможно, потом они начали говорить, что мост обвалится, его взорвут и тому подобное. Теперь они говорят, что мост пригодится, когда Крым вернут. На самом деле — пригодится и жителям Киева, когда там все устаканится и мы снова будем жить в мире и дружбе. Этим мостом будут пользоваться украинцы. Они еще благодарить Россию будут за то, что этот мост есть», — сказал Владимир Корнилов.

    Политолог напомнил, что в 2000 годах на некоторых переговорах между Киевом и Москвой вставал вопрос о гипотетическом строительстве моста в Керченском проливе.

    «Я открою тайну: действовавший на тот момент премьер-министр Украины лично мне говорил: «Слушайте, мы мост через Днепр в Киеве не можем построить уже лет десять. Какой мост в Крым? Это невозможно!» Это говорили задолго до всех этих событий. Теперь мы видим, что нереальное может быть реальным. Нужна воля, сила, желание. И спасибо Украине за то, что она вынудила Россию своими неумными, авантюрными действиями построить мост», — заключил эксперт.

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    Автор: Марина Степанова
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