Украине пришел конец: в Киеве объяснили, как управляют страной неадекватные политики

Киев, 15 мая. Украине наступает конец, потому что страной управляют абсолютно неадекватные чиновники и политики. Об этом во вторник заявил киевский журналист Александр Дубинский.

Он заявил о том, что топ-менеджеры Национального банка Украины (НБУ) принимают решения лишь после рекомендаций и советов гадалки и обрядов с куклой-оберегом.

«Министр охраны здоровья вещает о пользе сквозняка и сидения на холодном. Руководители Нацбанка принимают решения после общения с куклами-мотанками. Постпред президента в Крыму сообщает о дельфинах, которые из патриотизма отказались от пищи и умерли», — написал корреспондент на своей странице в социальной сети Facebook.

Киевский журналист предположил, что Украине пришел конец, потому что «страну захватили идиоты».

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины объяснил, за что украинские националисты ненавидят главу страны Петра Порошенко.