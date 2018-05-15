Прокуратура Литвы требует приговорить к пожизненному сроку экс-министра обороны СССР

Вильнюс, 15 мая. Генеральная прокуратура Литвы просит признать виновным в преступлениях против человечности экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова, являющегося фигурантом по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе.

Как заявила прокурор Дайва Скорпускайте-Лисаускене, он виновен в событиях 1991 года, во время которых у телебашни погибли 14 человек. Прокуратура требует приговорить экс-министра к пожизненному заключению.

Как пишет РИА Новости, во вторник в вильнюсском окружном суде прокуроры зачитывают предложенные ими наказания в отношении 67 обвиняемых по делу о 13 января 1991 года. К пожизненному заключению, кроме Язова, просят приговорить экс-командующего Вильнюсского гарнизона советской армии Владимира Усхопчика.