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Прокуратура Литвы требует приговорить к пожизненному сроку экс-министра обороны СССР
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    Прокуратура Литвы требует приговорить к пожизненному сроку экс-министра обороны СССР

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    Прокуратура Литвы требует приговорить к пожизненному сроку экс-министра обороны СССР

    Вильнюс, 15 мая. Генеральная прокуратура Литвы просит признать виновным в преступлениях против человечности экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова, являющегося фигурантом по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе.

    Как заявила прокурор Дайва Скорпускайте-Лисаускене, он виновен в событиях 1991 года, во время которых у телебашни погибли 14 человек. Прокуратура требует приговорить экс-министра к пожизненному заключению.

    Как пишет РИА Новости, во вторник в вильнюсском окружном суде прокуроры зачитывают предложенные ими наказания в отношении 67 обвиняемых по делу о 13 января 1991 года. К пожизненному заключению, кроме Язова, просят приговорить экс-командующего Вильнюсского гарнизона советской армии Владимира Усхопчика.

    Прокуратура Литвы требует приговорить к пожизненному сроку экс-министра обороны СССР

    Автор: Анна Иванова
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