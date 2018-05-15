Лаврентьев опроверг «кончину» астанинского процесса по Сирии: Жив и дает результаты

Астана, 15 мая. Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев опроверг слухи о «кончине» астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

Лаврентьев констатировал, что в Астане прошла девятая международная встреча по Сирии. Он опроверг слухи, появившиеся в ряде западных СМИ, о так называемой «кончине» астанинского процесса. Он подчеркнул, что результаты переговоров оцениваются как положительные и способствуют продвижению вперед переговоров.

«Астанинский процесс жив, он будет продолжаться, — подчеркнул он. — Как мы видим, он дает достаточно ощутимые положительные результаты».

Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Дамаск доволен результатами переговоров по Сирии в Астане.