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Лаврентьев опроверг «кончину» астанинского процесса по Сирии: Жив и дает результаты
Россия
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    Лаврентьев опроверг «кончину» астанинского процесса по Сирии: Жив и дает результаты

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    Лаврентьев опроверг «кончину» астанинского процесса по Сирии: Жив и дает результаты

    Астана, 15 мая. Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев опроверг слухи о «кончине» астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

    Лаврентьев констатировал, что в Астане прошла девятая международная встреча по Сирии. Он опроверг слухи, появившиеся в ряде западных СМИ, о так называемой «кончине» астанинского процесса. Он подчеркнул, что результаты переговоров оцениваются как положительные и способствуют продвижению вперед переговоров.

    «Астанинский процесс жив, он будет продолжаться, — подчеркнул он. — Как мы видим, он дает достаточно ощутимые положительные результаты».

    Лаврентьев опроверг «кончину» астанинского процесса по Сирии: Жив и дает результаты

    Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Дамаск доволен результатами переговоров по Сирии в Астане.

    Автор: Катерина Тимошенская
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