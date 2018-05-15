Жириновский пригрозил исключить из ЛДПР тех, кто держит дома собак

Москва, 15 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил исключить из партии всех, у кого дома в качестве домашних животных живут собаки. Об этом он заявил во вторник, 15 мая.

Жириновский обеспокоен проблемой нападения собак на людей. По его словам, эта проблема обсуждается, но закон о наказании за нападение животных не применяется.

«Собачья мафия самая сильная. Видимо, у кого-то дома очень любимые собаки, и он как бы тормозит [принятие закона], обладая значительной власть», — цитирует «ФедералПресс» Жириновского.

Лидер ЛДПР обратился к однопартийцам с вопросом о наличии у них собак в качестве домашних животных, депутаты заявили, что у них их нет.