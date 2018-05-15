Жители Днепра нарисовали на месте нацистского граффити Чебурашку с котом Леопольдом

Киев, 15 мая. Жители Днепра нанесли изображения героев советских мультфильмов и надпись «Ребята, давайте жить дружно» на граффити с нацистской символикой СС «Галичина», о чем сообщил журналистам общественной организации «Честь и вера» Роман Горяинов.

По его словам, все надписи, оставленные нацистами, были стерты его соратниками. «Чтобы сделать мир хоть немного более добрым и светлым», были нарисованы советские мультяшные герои: Чебурашка, крокодил Гена, малыш и Карлсон, а также кот Леопольд, добавил Горяинов.

29 апреля днепропетровские неонацисты решили «отметить» годовщину создания дивизии СС «Галичина», в которой воевали украинские коллаборационисты. Радикалы раскрасили один из микрорайонов фашистскими граффити, прославляющими нацистскую дивизию.