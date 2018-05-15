Дудь снял документальный фильм о режиссере Балабанове

Москва, 15 мая. Журналист и блогер Юрий Дудь выпустил на своем канале на Youtube документальный фильм, посвященный режиссеру Алексею Балабанову.

«Балабанов очень любил нашу страну и особенно наших людей, поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках», - говорит Дудь в начале фильма.

В фильме Дудь общается с близкими и коллегами уральского режиссера. В фильме о Балабанове вспоминают его жена, сын. Дудь также пообщался с его другом, одним из создателей Свердловского рок-клуба, Евгением Горенбургом, сообщает ura.ru.

«Как оно есть, он так все и снимает, ничего не нарушает в повседневности. И в этом его основная магия», — поделился Горенбург.

Алексей Балабанов снял такие картины, как «Брат», «Брат 2», «Война», «Груз 200». В фильме о нем, Дудь называет режиссера гениальным.