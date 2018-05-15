Россия, Турция и Иран продолжат консультации с де Мистурой по запуску конституционной комиссии Сирии

Астана, 15 мая. Россия, Турция и Иран проводят консультации со спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой по поводу запуска работы конституционной комиссии Сирии. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев.

Дипломат зачитал заявление стран-гарантов перемирия в Сирии по итогам девятого раунда астанинских переговоров. В частности, в документе отмечается, что государства подтвердили решимость продолжать усилия по стабилизации ситуации в САР. В связи с этим стороны также договорились продолжать регулярные консультации со спецпосланником генсека ООН де Мистурой и сирийскими сторонами для того, чтобы в ближайшее время запустить работу конституционной комиссии в Женеве.

Напомним, Конгресс национального диалога народов Сирии состоялся в Сочи 30 января. По его итогам была сформирована конституционная комиссия, в ее состав вошли представители правительства Сирии и оппозиции. Ее структура включает три комитета, члены которых должны будут разработать новую конституцию САР.