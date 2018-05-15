Украина похвасталась, что 900 дней обходится без импорта российского газа

Киев, 15 мая. Украинский «Нафтогаз» не импортирует российский природный газ по контракту с «Газпром» уже 900 дней, говорится в сообщении «Укртрансгаз» в Twitter.

«Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, как Украина пользуется возможностью обходиться без импорта газа из России», — сообщил «Укртрансгаз»

В первом квартале 2018 года Украина в два раза снизила импорт газа из Европы до 1,819 млрд кубометров. Напомним, что с 1 марта российский «Газпром» не поставляет газ на Украину.

«Газовые войны» привели Украину к энергетическому кризису, после которого президент Петр Порошенко дал старт акции «Прикрути», призвав украинцев сократить потребление энергоресурсов.