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Украина похвасталась, что 900 дней обходится без импорта российского газа
Общество
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    Украина похвасталась, что 900 дней обходится без импорта российского газа

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    Украина похвасталась, что 900 дней обходится без импорта российского газа

    Киев, 15 мая. Украинский «Нафтогаз» не импортирует российский природный газ по контракту с «Газпром» уже 900 дней, говорится в сообщении «Укртрансгаз» в Twitter.

    «Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, как Украина пользуется возможностью обходиться без импорта газа из России», — сообщил «Укртрансгаз»

    В первом квартале 2018 года Украина в два раза снизила импорт газа из Европы до 1,819 млрд кубометров. Напомним, что с 1 марта российский «Газпром» не поставляет газ на Украину.

    «Газовые войны» привели Украину к энергетическому кризису, после которого президент Петр Порошенко дал старт акции «Прикрути», призвав украинцев сократить потребление энергоресурсов. 

    Автор: Ирина Селезнева
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