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Дамаск доволен результатами переговоров по Сирии в Астане — Джаафари
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    Дамаск доволен результатами переговоров по Сирии в Астане — Джаафари

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    Дамаск доволен результатами переговоров по Сирии в Астане — Джаафари

    Астана, 15 мая. Дамаск доволен прошедшим в столице Казахстана девятым раундом переговоров по сирийскому урегулированию. Об этом во вторник сообщил глава сирийской правительственной делегации на переговорах в рамках астанинской платформы, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

    «Мы довольны итогами этой встречи», — передает слова Джаафари ТАСС.

    Он также отметил, что сирийская армия в сотрудничестве с союзниками освободила от террористов Восточную Гуту, Алеппо, а также сделали юг Дамаска безопасным.

    «Мы продолжим свою борьбу, чтобы освободить всю сирийскую землю от терроризма и стран, совершающих агрессию против суверенитета Сирии», — резюмировал Джаафари.

    Напомним, «Астана-9» проходит в эти дни в столице Казахстана.

    Автор: Дана Балан
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