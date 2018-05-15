Дамаск доволен результатами переговоров по Сирии в Астане — Джаафари

Астана, 15 мая. Дамаск доволен прошедшим в столице Казахстана девятым раундом переговоров по сирийскому урегулированию. Об этом во вторник сообщил глава сирийской правительственной делегации на переговорах в рамках астанинской платформы, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

«Мы довольны итогами этой встречи», — передает слова Джаафари ТАСС.

Он также отметил, что сирийская армия в сотрудничестве с союзниками освободила от террористов Восточную Гуту, Алеппо, а также сделали юг Дамаска безопасным.

«Мы продолжим свою борьбу, чтобы освободить всю сирийскую землю от терроризма и стран, совершающих агрессию против суверенитета Сирии», — резюмировал Джаафари.

Напомним, «Астана-9» проходит в эти дни в столице Казахстана.